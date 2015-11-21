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17 فبراير.. بطولة كأس العالم للكاراتيه التقليدى فى الغردقة

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تم الإعلان فى مؤتمر صحفى أقيم ظهر اليوم بأحد فنادق شمال الغردقة بحضور محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله عن موعد بطولة كأس العالم للكاراتيه التقليدى، والمقرر عقدها خلال الفترة من 17 إلى 22 فبراير المقبل، بمشاركة 31 دولة يمثلها 300 لاعب وإدارى، وتستضيفها مدينة الغردقة.

حضر المؤتمر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، وإبراهيم المرحومى، رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه التقليدى، ورئيس الاتحاد المصرى، ورئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

نظم المؤتمر والبطولة شركة سابرينا تورز، يقام هذا الحدث، تشجيعا للسياحة المصرية والترويج الخارجى فى أسواق السياحة العالمية، لإظهار الوجه الحضارى لمحافظة البحر الأحمر.

وعلى هامش المؤتمر التقى محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله عددا من السياح الصينيين داخل الفندق المقام به المؤتمر وطالبهم بإرسال رسالة للعالم بما شعروا به من أمان بالغردقة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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