المتحدث العسكرى: ضبط 3 مراكب صيد فى "رأس محمد" محملة بـ 12 طن بانجو

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إنه أثناء قيام وحدات من القوات البحرية أمس الجمعة، بمهام المرور البحرى المخطط لتأمين سواحل البحر الأحمر، تم الإشتباه فى (3) مراكب صيد بمنطقة ( رأس محمد ) وبالاقتراب منهم تلاحظ خلوهم من الأفراد ووجود عدد من الأجولة كبيرة الحجم على متنهم وبتفتيشهم تبين احتوائهم على كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى (12) طن.

وأوضح المتحدث العسكرى فى بيان له اليوم السبت أن القوات نجحت فى سحب المراكب الثلاثة إلى الميناء البحرى وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة البواسل يواصلون مهامهم فى تأمين البلاد ضد أخطار عمليات التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية.