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عودة قطارات القبارى-مطروح بعد رفع الأهالى المقطورة المقلوبة على القضبان

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عودة قطارات القبارى-مطروح بعد رفع الأهالى المقطورة المقلوبة على القضبان عودة قطارات القبارى-مطروح بعد رفع الأهالى المقطورة المقلوبة على القضبان
نجح الأهالى فى رفع السيارة التى تجر مقطورة والتى انقلبت على شريط السكة الحديد بعد اصطدامها بمزلقان بهيج بخط القبارى/ مطروح، حيث أبعدها الأهالى عن شريط السكة الحديد بعدما تسببت فى هدم حوالى 4 أمتار من السور وكسر المزلقان.

وعادت حركة القطارات بعد تعطل نحو نصف ساعة وبدون حدوث إصابات جراء الحادث، ونتج عنه تأخير عدد 3 قطارات بمتوسط 15 دقيقة للقطار.

وكانت السيارة رقم 13897 بالمقطورة 5438 دقهلية قد اصطدمت بمزلقان "بهيج" المفتوح على خط سكة حديد القبارى/ مطروح أثناء عبورها للمزلقان، مما أدى إلى انقلابها على شريط السكة الحديد، وتوقف حركة القطارات.

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مصر 365