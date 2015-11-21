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بالصور.. افتتاح منفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بالإسماعيلية

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أعلن عماد حجازى المتحدث الرسمى لتموين الإسماعيلية إن اللواء يس طاهر المحافظ، افتتح اليوم منفذا لبيع السلع الغذائية واللحوم البلدية الطازجة بسعر 55 جنيها للكيلو بمديرية الزراعة تحت إشراف حسن الجاويش وكيل وزارة والدكتور سيد خليل وكيل وزارة الزراعة.

وأشار حجازى فى تصريحاتٍ له إلى عرض منتجات الإرشاد الزراعى باسعار مخفضة للبيع ويشرف على منتجات الإرشاد الزراعى المهندس مدحت محمد مدير عام الإرشاد الزراعى. كما تم افتتاح منفذين آخرين بمديرية الشباب والرياضة والطب البيطرى وسيتم فتح باقى المنافذ فى جميع المصالح الحكومية للبيع للجمهور خلال الأيام القادمة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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