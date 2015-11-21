ضبط نزيل بسجن الوادى الجديد العمومى بحوزته 5 قطع حشيش

تمكنت قوة شرطة من مباحث سجن الوادى الجديد العمومى، من ضبط أحد السجناء بحوزته 5 قطع حشيش أثناء تنفيذ حملة أمنية لتفتيش عنابر السجن، حيث اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وترويجها بين زملائه بالسجن، وتم تحريز المضبوطات، وتحرر بها المحضر رقم 5683 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م وتمت إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بضبط "سيد.م.أ" نزيل بسجن الوادى الجديد والذى يقضى عقوبة بالسجن لمدة 10سنوات بتهمة استخدام العنف والقسوة وبحوزته 5 قطع حشيش، والتى تم تحريزها وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة التى تباشر التحقيق.