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الاثنين المقبل.. ورشة عن طب التجدد فى مصر بمشاركة أطباء الأزهر

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الاثنين المقبل.. ورشة عن طب التجدد فى مصر بمشاركة أطباء الأزهر الاثنين المقبل.. ورشة عن طب التجدد فى مصر بمشاركة أطباء الأزهر

أكدت الدكتورة عزة عبد الشهيد رئيس شعبة البحوث الطبية بالمركز القومى للبحوث، مشاركة عدد من علماء جامعة الأزهر فى ورشة عمل ينظمها قسم الفسيولوجيا الطبية بالمركز القومى للبحوث تحت عنوان: "مستقبل طب التجدد فى "، حيث تستمر الورشة على مدى يومى الاثنين والثلاثاء 24 و25 يونيو الجارى 2013، بالقاعة R"" بشعبة البحوث الطبية بمقر المركز القومى للبحوث بالدقى.

وقالت عبد الشهيد، فى تصريحات صحفية لها، إن هذه الورشة تعقد برعاية الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لأبحاث الخلايا الجذعية، موضحة أن ورشة العمل، مشيرة إلى أن الورشة يشارك فيها علماء من جامعة الأزهر إضافة لعلماء آخرين من جامعة القاهرة.

وأشارت إلى أن من أبرز المحاضرين الدكتور سيد بكرى أستاذ مساعد، استشارى فصل وزراعة الخلايا الجذعية بكلية العلوم جامعة الأزهر، الأستاذ الزائر بمركز البحوث الطبية والبيولوجية بجامعات روكفلر وييل بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة هالة جبر أستاذ المناعة والباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب قصر العينى، رئيس معمل زرع النخاع بمستشفى أبو الريش الجامعى، أمين عام الجمعية المصرية لبحوث الخلايا الجذعية، والدكتور وائل ثروت الجرف أستاذ الوراثة الجزيئية بقسم الصحة الإنجابية بالمركز القومى للبحوث، والدكتور وائل مصطفى أبو الخير أستاذ المناعة والباثولوجيا الإكلينيكية بالأكاديمية الطبية العسكرية، نائب رئيس الجمعية المصرية لبحوث الخلايا الجذعية، عضو اللجنة القومية للخلايا الجذعية بوزارة الصحة.

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