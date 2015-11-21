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سفارة مصر بالرياض: بداية مبشرة للانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الثانية

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سفارة مصر بالرياض: بداية مبشرة للانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الثانية سفارة مصر بالرياض: بداية مبشرة للانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الثانية
أكدت السفارة المصرية بالرياض، أن الانتخابات البرلمانية التى انطلقت اليوم السبت بمقر السفارة بالرياض والقنصلية العامة فى جدة شهدت بدايات مبشرة، حيث توافد أبناء الجالية المصرية منذ اللحظات الأولى للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وجدد السفير ناصر حمدى التأكيد على أن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر، مشددا على أن السفارة تبذل كل جهودها للتأكيد على عملية الصمت الانتخابى.

ونوه بأنه تمت زيادة عدد اللجان الداخلية بالنسبة للمحافظات الكبرى مثل القاهرة والشرقية فى حين تم دمج بعض المحافظات الأخرى التى تضم قوة تصويتية أقل.

يذكر أن المرحلة الثانية تشمل 13 محافظة هى (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وشمال وجنوب سيناء).

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