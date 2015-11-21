أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها اليوم، تمديد حظر التظاهر فى باريس حتى 30 نوفمبر الجارى مع انطلاق مؤتمر المناخ.

جدير بالذكر أن الرئاسة الفرنسية أعلنت أن 138 رئيس دولة وحكومة سيحضرون افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة العالمى حول المناخ فى باريس فى 30 نوفمبر، وأوضح الإليزيه أن بنما آخر دولة تعلن مشاركتها، مؤكدًا على المشاركة القوية فى هذا الحدث رغم أجواء التوتر فى فرنسا بعد اعتداءات باريس.

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