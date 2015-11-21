أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب أجهزة تنصت بحوزة راكب قادم من قطر

Google+ Print
جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب أجهزة تنصت بحوزة راكب قادم من قطر جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب أجهزة تنصت بحوزة راكب قادم من قطر
أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولى، برئاسة أحمد خالد، ثلاث محاولات تهريب أجهزة للتنصت والنقد الأجنبى والمصرى، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وتعديلاته.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن مأمور التفتيش وليد الشيخ اشتبه فى راكبين مصريين، أحدهما مسافر إلى الكويت، وبتفتيشه تم العثور على 40 ألف جنيه، والآخر مسافر إلى الإمارات وبحوزته 12.798 ألف دولار.

وأضاف المصدر، أن خالد حواش مأمور التفتيش اشتبه فى أحد الركاب المصريين القادمين من الدوحة، وبتفتيشه تم العثور على عدد من أجهزة تنصت على شكل هواتف محمولة.

وأشار المصدر إلى أن أبو العلا، محمد مدير عام الموانئ الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

موضوعات متعلقة:


>

جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب عملات أجنبية لتركيا
>


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365