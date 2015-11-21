جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب أجهزة تنصت بحوزة راكب قادم من قطر

أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولى، برئاسة أحمد خالد، ثلاث محاولات تهريب أجهزة للتنصت والنقد الأجنبى والمصرى، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وتعديلاته.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن مأمور التفتيش وليد الشيخ اشتبه فى راكبين مصريين، أحدهما مسافر إلى الكويت، وبتفتيشه تم العثور على 40 ألف جنيه، والآخر مسافر إلى الإمارات وبحوزته 12.798 ألف دولار.

وأضاف المصدر، أن خالد حواش مأمور التفتيش اشتبه فى أحد الركاب المصريين القادمين من الدوحة، وبتفتيشه تم العثور على عدد من أجهزة تنصت على شكل هواتف محمولة.

وأشار المصدر إلى أن أبو العلا، محمد مدير عام الموانئ الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

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