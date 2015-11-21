إخلاء سبيل 4 أفراد أمن بمحكمة جنوب القاهرة متهمين بسرقة كاميرا بالمبنى

أمر المستشار يحيى مروان مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإخلاء سبيل 2 من أفراد الأمن الإدارى وآخرين من أفراد الأمن المكلفين بحراسة وتأمين محكمة جنوب القاهرة التابعين لوزارة الداخلية، بضمان محل وظائفهم، عقب اتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

تعود تفاصيل الواقعة عندما اكتشف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بسرقة الكاميرا المتواجدة أمام مكتبه داخل محكمة جنوب القاهرة، والتى كانت تهدف إلى متابعة كافة الأحداث خارج مكتبه، وعلى الفور أبلغ رئيس المحكمة وقائد الحرس لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتم استدعاء فردى الأمن الإدارى واثنين من الأمن المكلف بتأمين المحكمة، للتحقيق معهم فى الواقعة، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهمة الاستيلاء على المال العام، عقب إنكارهم جميعا ارتكاب الواقعة، وقررت النيابة حجزهم على ذمة تحريات المباحث، التى أسفرت عن عدم التوصل للجانى الحقيقى، ومن ناحية أخرى تم إخطار مديرية أمن القاهرة بالواقعة.