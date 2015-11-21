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حبس صاحبة مراكز تجميل شهيرة بالتجمع الخامس لانتحالها صفة طبيبة

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حبس صاحبة مراكز تجميل شهيرة بالتجمع الخامس لانتحالها صفة طبيبة حبس صاحبة مراكز تجميل شهيرة بالتجمع الخامس لانتحالها صفة طبيبة
أمر المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة، بحبس صاحبة مراكز تجميل شهيرة بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيق، تبين أنها تمارس الطب وهى ليست طبيبة، وزورت كارنيه نقابة الأطباء، حرر محضر بالواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما حدث خلاف بين صاحب عقار والمتهمة التى تستأجر محلا "مركز تجميل" بالعقار، وحرر صاحب العقار محضرا ضد المتهمة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن الكارنيه الذى تحمله المتهمة كطبيبة تجميل مزور، وأنها وضعت اسما مزورا على صورتها، فتم القبض عليها وإحالتها للنيابة.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار يحيى عزت، أن المتهمة لديها 3 فروع أخرى مراكز تجميل، وأجرت عدة عمليات تجميل بتلك المراكز وهى ليست طبيبة.

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مصر 365