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تركيا تشن غارات على أهداف للمقاتلين الأكراد بالعراق وجنوب شرق البلاد

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تركيا تشن غارات على أهداف للمقاتلين الأكراد بالعراق وجنوب شرق البلاد تركيا تشن غارات على أهداف للمقاتلين الأكراد بالعراق وجنوب شرق البلاد

>أغارت المقاتلات التركية على أهداف لحزب العمال الكردستانى فى شمال العراق وجنوب شرق تركيا الليلة الماضية فى إطار حملة عسكرية تشنها تركيا على مقاتلى الحزب.

وقال الجيش التركى إن 22 مقاتلة ضربت 23 هدفا لحزب العمال الكردستانى بينها مخابيء ونقاط إمداد فى زاب وأواسين-بايسان وحاكورك وقنديل فى شمال العراق، وأشار الجيش إلى أن الغارات وقعت بين الساعة 11 ليلا والثانية صباحا بالتوقيت المحلى مضيفا أنه ضرب مواقع لحزب العمال الكردستانى فى إقليم شرناق بجنوب شرق البلاد بينها مخابيء ومواقع قتالية.

وتجدد القتال بين حزب العمال الكردستانى والحكومة التركية فى يوليو تموز الماضى منهيا هدنة أبرمت فى أيار مايو 2013. وقتل المئات فى جولة القتال الأخيرة.
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