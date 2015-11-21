إقبال جيد على التصويت للانتخابات بسفارة مصر فى العاصمة السويسرية برن

أكد السفير ساهر حمزة، سفير مصر لدى العاصمة السويسرية برن، أن الإقبال بدأ جيدا من المصريين منذ التاسعة صباح اليوم، متوقعا أن تشهد فترة ما بعد الظهر وغدا إقبالا متزايدا، وأن المرحلة الثانية الحالية من الانتخابات البرلمانية سيكون الإقبال على التصويت فيها مختلفا، خاصة أن الغالبية من أبناء الجالية المصرية فى سويسرا هم من محافظات شمال مصر التى يتم اختيار نوابها اليوم وغدا.

ووجه السفير ساهر حمزة رسالة إلى المصريين من أبناء الجالية للتوافد والتصويت لإنجاز الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق، وشدد على أهمية أن يعمل الجميع فى ظل الأوضاع الدولية الحالية على دعم عملية الاستقرار السياسى والمشاركة فى الفعاليات الوطنية السياسية وتحمل المسئولية للتركيز فى المرحلة القادمة على نهضة مصر وتعزيز خطواتها نحو الانطلاق فى كافة المجالات.

وأكد جاهزية السفارة المصرية فى برن وموظفيها ودبلوماسييها لتوفير كل السبل الكفيلة بأن يقوم المصريون بعملية التصويت دون أية عوائق، لافتا إلى أن إجراءات المرحلة الأولى فيما يتعلق بالمطلوب من جواز السفر الصالح أو بطاقة الرقم القومى وغير ذلك من الأوراق الإدارية الرسمية لم تتغير، وأن أمن السفارة يقوم بتأمين اللجنة الانتخابية من الداخل، بينما يتولى الأمن السويسرى تأمين المقر من الخارج، فى ظل تعاون طيب للغاية بين الجانب المصرى والسويسرى.

ونوه السفير ساهر عن أن الفرز اليدوى للتصويت فى تلك المرحلة سوف يبدأ بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع مساء غد الأحد، ولفت إلى توقعه بأن يكون المتوافدون للتصويت، اليوم السبت، هم المصريون من أبناء الجالية الذين يقيمون فى برن العاصمة وما حولها، وأن يذهب للتصويت غدا "الأحد" أبناء الجالية ممن يقيمون فى جنيف والمناطق الناطقة بالفرنسية والإيطالية باعتبارها الأكثر بعدا عن برن إضافة إلى بعض المدن الكبرى السويسرية مثل زيوريخ.

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