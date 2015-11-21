عاطل يقتل بائعا بعد مشاهدته صورا مخلة لزوجة شقيقه على هاتفه بالبحيرة

لقى منذ قليل، بائع متجول مصرعه على يد عاطل بقرية الغابة التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة، وذلك بعد مشاهدة القاتل صورا مخلة لزوجة شقيقه على الهاتف المحمول الخاص بالقتيل.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين قيام "ف.ع" 40 سنة بطعن "ح.ع.ا" 29 سنة بائع كبدة متجول، عدة طعنات نافذة أدت إلى وفاته عقب مشاهدته صورا مخلة لزوجة شقيقه على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وذلك إثر اندلاع مشاجرة عنيفة بينهما، وجارى تحرير محضر بالحادث تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.