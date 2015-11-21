أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سكرتير عام أسيوط يفاجئ مستشفى الغنايم..ويحيل مشرف الأغذية للتحقيق

Google+ Print
سكرتير عام أسيوط يفاجئ مستشفى الغنايم..ويحيل مشرف الأغذية للتحقيق سكرتير عام أسيوط يفاجئ مستشفى الغنايم..ويحيل مشرف الأغذية للتحقيق
تفقد اللواء ماجد السيد سكرتير عام محافظة أسيوط مستشفى الغنايم المركزى يرافقه محمد فهمى رئيس مركز ومدينة الغنايم والمهندس مدحت حسن مدير المتابعة الميدانية بمحافظة أسيوط لمتابعة سير العمل بالمستشفى والاطمئنان على الخدمات التى يقدمها طاقم الاطباء والتمريض للمواطنين وذلك بناءا على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بالإشراف والمتابعة المستمرة على كافة المؤسسات والقطاعات التى تقدم الخدمات الحيوية للمواطنين وتقويم أى أخطاء بها.

وشدد اللواء ماجد السيد سكرتير عام محافظة أسيوط أثناء تفقده لمستشفى الغنايم على ضرورة سد العجز فى بعض التخصصات كما وجه مدير المستشفى خلال الجولة بإحالة مسئول الإشراف على مطبخ المستشفى للتحقيق وذلك لتخزينه بعض المواد الغذائية فى مخزن مهمات غير ملائم فى أعمال التخزين.

كما أشار السكرتير العام إلى أهمية المداومة على صيانة أجهزة الغسيل الكلوى وتوفير قطع الغيار الكافية لصيانة هذه الأجهزة ومراجعة إحتياجات العلاج الطبيعى والوقوف على تحديث أنظمته فضلا عن مراجعة مبنى مدرسة التمريض والذى تم إخلاءه وإتخاذ القرارات المناسبة من حيث ترميه أو إزالته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365