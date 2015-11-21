سكرتير عام أسيوط يفاجئ مستشفى الغنايم..ويحيل مشرف الأغذية للتحقيق

تفقد اللواء ماجد السيد سكرتير عام محافظة أسيوط مستشفى الغنايم المركزى يرافقه محمد فهمى رئيس مركز ومدينة الغنايم والمهندس مدحت حسن مدير المتابعة الميدانية بمحافظة أسيوط لمتابعة سير العمل بالمستشفى والاطمئنان على الخدمات التى يقدمها طاقم الاطباء والتمريض للمواطنين وذلك بناءا على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بالإشراف والمتابعة المستمرة على كافة المؤسسات والقطاعات التى تقدم الخدمات الحيوية للمواطنين وتقويم أى أخطاء بها.

وشدد اللواء ماجد السيد سكرتير عام محافظة أسيوط أثناء تفقده لمستشفى الغنايم على ضرورة سد العجز فى بعض التخصصات كما وجه مدير المستشفى خلال الجولة بإحالة مسئول الإشراف على مطبخ المستشفى للتحقيق وذلك لتخزينه بعض المواد الغذائية فى مخزن مهمات غير ملائم فى أعمال التخزين.

كما أشار السكرتير العام إلى أهمية المداومة على صيانة أجهزة الغسيل الكلوى وتوفير قطع الغيار الكافية لصيانة هذه الأجهزة ومراجعة إحتياجات العلاج الطبيعى والوقوف على تحديث أنظمته فضلا عن مراجعة مبنى مدرسة التمريض والذى تم إخلاءه وإتخاذ القرارات المناسبة من حيث ترميه أو إزالته.