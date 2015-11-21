بالصور.. توقيع الكشف الطبى على 860 مواطنا فى قافلة طبية بالفيوم

وقعت قافلة تابعة لمؤسسة بدران الخيرية الكشف الطبى على 860 مواطنا من أهالى قرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، تحت إشراف الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

شارك فى القافلة عدد من الأطباء بمختلف التخصصات، وتم توقيع الكشف الطبى على 60 حالة فى تخصص الأمراض الجلدية و196 فى تخصص الأطفال و157 فى العظام والجراحة و106 حالات فى تخصص الباطنة و60 حالة نساء وتوليد و50 مسالك بولية و60 حالة تم عمل التحاليل اللازمة لهم و155 حالة رمد.

جدير بالذكر أن القافلة شارك فيها عدد كبير من شباب برلمان الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم بشكل تطوعى لمساعدة الأهالى والأطباء.



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