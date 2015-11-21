رئيس وزراء بلجيكا: رفع درجة التأهب بعد معلومات عن هجوم إرهابي وشيك

قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل إن رفع درجة التأهب في بلاده يأتي بعد وجود معلومات حول هجوم إرهابي وشيك باستخدام الأسلحة النارية والتفجيرات وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأغلقت السلطات البلجيكية مترو العاصمة بروكسل، كما طالبت المواطنين بتجنب الأماكن المزدحمة بعد أن رفعت مستوى التأهب تحسبًا لهجوم محتمل.

ورفعت الشرطة مستوى التأهب للدرجة الرابعة.

> وبحسب وكالة رويترز في نسختها الإنجليزية فإن متحدث باسم الحكومة البلجيكية قد قال إن السلطات قد طلبت تجنب الأماكن المزدحمة كالمحال التجارية والحفلات والمواصلات العامة.