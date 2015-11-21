أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

راعي معسكر الأهلي في الإمارات: سنحسم مع مسؤولي الزمالك حضوره لدبي

Google+ Print
راعي معسكر الأهلي في الإمارات: سنحسم مع مسؤولي الزمالك حضوره لدبي راعي معسكر الأهلي في الإمارات: سنحسم مع مسؤولي الزمالك حضوره لدبي

أكد أحمد سويلم رئيس شركة تليسرف التي سترعى معسكر الأهلي في الإمارات أنه سيجلس مع مسؤولي الزمالك السبت للتفاوض حول إقامة معسكر للفريق في مدينة دبي.

وعرضت الشركة على الزمالك إقامة معسكر لمدة 7 أيام يتخلله مباراتين وديتين قد تكون إحداها أمام الأهلي وفقا لرغبة الجهاز الفني لبطل الدوري المصري.

وقد تكون المباراة الأخرى أمام أحد الفرق الإماراتية أو نادي الصفاقسي التونسي الذي سيواجه الأهلي خلال معسكر الأخير.

وأشار سويلم لـFilGoal.com أن الأمر سيحسم خلال ساعات ومن المفترض أن يبدأ الزمالك المعسكر مع بداية شهر ديسمبر المقبل.

وسيستأنف قطبا الكرة المصرية مبارياتهم في المسابقة المحلية يوم 16 ديسمبر المقبل فسيلعب حامل اللقب ضد حرس الحدود وبعده بـ24 ساعة يواجه الأهلي نادي سموحة.

وأجل اتحاد الكرة المصري مباريات الأهلي والزمالك في الوقت الراهن بسبب مباراتي منتخب في تصفيات كأس العالم وبطولة إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأوليبمياد التي سيشارك فيها الأوليمبي نهاية نوفمبر الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر