راعي معسكر الأهلي في الإمارات: سنحسم مع مسؤولي الزمالك حضوره لدبي

أكد أحمد سويلم رئيس شركة تليسرف التي سترعى معسكر الأهلي في الإمارات أنه سيجلس مع مسؤولي الزمالك السبت للتفاوض حول إقامة معسكر للفريق في مدينة دبي.

وعرضت الشركة على الزمالك إقامة معسكر لمدة 7 أيام يتخلله مباراتين وديتين قد تكون إحداها أمام الأهلي وفقا لرغبة الجهاز الفني لبطل الدوري المصري.

وقد تكون المباراة الأخرى أمام أحد الفرق الإماراتية أو نادي الصفاقسي التونسي الذي سيواجه الأهلي خلال معسكر الأخير.

وأشار سويلم لـFilGoal.com أن الأمر سيحسم خلال ساعات ومن المفترض أن يبدأ الزمالك المعسكر مع بداية شهر ديسمبر المقبل.

وسيستأنف قطبا الكرة المصرية مبارياتهم في المسابقة المحلية يوم 16 ديسمبر المقبل فسيلعب حامل اللقب ضد حرس الحدود وبعده بـ24 ساعة يواجه الأهلي نادي سموحة.

وأجل اتحاد الكرة المصري مباريات الأهلي والزمالك في الوقت الراهن بسبب مباراتي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم وبطولة إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأوليبمياد التي سيشارك فيها المنتخب الأوليمبي نهاية نوفمبر الجاري.