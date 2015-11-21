برباتوف يختار فريقه الخماسي.. لا ميسي وبرشلوني وحيد ومدافع ' مفاجأة '

اختار ديميتار برباتوف نجم مانشستر يونايتد السابق أربعة لاعبين ليجاوروه في فريق خماسي أثناء لقائه مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

واقتنى لاعب باوك اليوناني نجما واحدا لعب بجواره من قبل هو كريستيانو رونالدو الذي قضى 6 مواسم في مانشستر يونايتد.

واستبعد برباتوف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي من حساباته واختار زميل الأخير في برشلونة أندريس إنييستا في الفريق.

واختار صاحب الـ34 عاما الحارس الألماني مانويل نوير ليحمي عرين فريقه الذي يقوده هو في خط الهجوم.

وأكمل فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي فريق برباتوف الخماسي إذ فضله على أفضل مدافعي العالم سيرخيو راموس وجيرار بيكيه وماتس هوميلز وجيروم بواتينج وتياجو سيلفا وليوناردو بونوتشي.