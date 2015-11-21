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فان جال: ديباي خذلني.. عليه أن يقاتل من أجل العودة أساسيا

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فان جال: ديباي خذلني.. عليه أن يقاتل من أجل العودة أساسيا فان جال: ديباي خذلني.. عليه أن يقاتل من أجل العودة أساسيا

عبر لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد عن خيبة أمله من أداء لاعبه ممفيس ديباي الذي توقع منه الكثير بعد انتقاله من بي إس في أيندهوفن مطلع الموسم الحالي.

وعلق جمهور الشياطين الحمر آمالا كبيرة على الدولي الهولندي الذي ارتدى رقم أساطير الفريق السابقين (7) لكن مدربه السابق في أبعده عن التشكيلة الأساسية مؤخرا.

وقال فان جال للصحفيين:"بالتأكيد ديباي خذلني لأنه لولا ذلك لكان مستمرا مع الفريق الأساسي".

وأضاف "لا أنظر إلى حل آخر في فريقي بخلاف ذلك. أبقيت على جيسي لينجارد وأندرياس بيريرا كمثال لهذا السبب".

وأتم "الآن عليه أن يقاتل من أجل العودة وهو يقوم بهذا. لذلك أنا راض".

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