ردا على دعوى إثبات نسب.. شاب: لست الرجل الوحيد فى حياة زوجتى الأوكرانية

شاب فى الـ31 من عمره خريج إحدى كليات القمة لم يجد وسيلة لتحقيق حلمه غير الهجرة غير الشرعية، وعندما فشل وقع فى قبضة عجوز من أوكرنيا استغلته وتسببت فى إصابته بالإيدز، فرجع إلى قريته وهو بين الحياة والموت بعد فقدان كل شىء.

تلك معاناة "زاهر.م" من قرية كرداسة بالجيزة بعد فشله فى الهرب بمركب صيد إلى إيطاليا، وزواجه من إحدى الأجنبيات وإقامتها ضده دعوى إثبات نسب.

وقال "زاهر" ردًا على دعوى إثبات النسب والتى حملت رقم 9876 لسنة 2015: التفوق ليس الوسيلة لإثبات نجاح الشاب فى بلدنا، فرغم تفوقى لسنوات فشلت فى أن أتزوج ويصبح لدى مستقبل، وكانت نهايتى فى العمل بالمطاعم والكافيهات لكى أجد ما يكفى احتياجاتى، لأصاب بالإحباط وألجأ للحل الوحيد أمامى الهجرة لعلنى أجد وسيلة للنجاة، ولكنى وقعت فى يد نصاب سرق منى ما ادخرته لسنوات من أموال.

وتابع: بعدها لاحت فكرة السفر إلى المحافظات التى يتواجد فيها أجانب بكثرة، وهناك عملت فى أحد الفنادق ومن هنا بدأت علاقتى بالسياح تتطور، وخلال إقامتى رأيت أن مصاحبة الأجنبيات المسنات هى الوسيلة الوحيدة لتوفير المال، وعندما عرض على أحد السماسرة فكرة الزواج من إحداهن مقابل تسهيل إقامتهن للقيام بفتح مشاريع وأنشطة تجارية لم أتاخر.

وأردف: تعرفت على أوكرانية وتبلغ من العمر 49 عاما، وعرضت على الزواج مقابل استغلالى لأقصى درجة لتسهيل الإجراءات القانونية لها مقابل مبالغ زهيدة، وبعد فترة قالت لى إنها حامل بالرغم من أننى لست الشخص الوحيد الذى تقضى لياليها معه، وأصرت على تسجيله باسمى، وعندما رفضت تسببت فى طردى من العمل بخلاف اكتشافى المصيبة الأكبر فهى أصابتنى بالإيدز ومن هنا وصلت إلى المنحدر وعدت إلى قريتى بالجيزة، وأنا مدمر حتى من الشىء الوحيد الذى أملكه –صحتى.

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