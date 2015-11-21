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القبض على بائع ورد خطف نجل طبيب شهير بمساعدة زوجة أبيه لطلب فدية بأكتوبر

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القبض على بائع ورد خطف نجل طبيب شهير بمساعدة زوجة أبيه لطلب فدية بأكتوبر القبض على بائع ورد خطف نجل طبيب شهير بمساعدة زوجة أبيه لطلب فدية بأكتوبر
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على بائع ورد لاتهامه بخطف طفل، وطلب فدية 5 ملايين جنيه من والده، وذلك بمساعدة زوجة أبيه بأكتوبر.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد رأفت الحلوانى مأمور قسم ثانى أكتوبر، والمقدم فوزى عامر رئيس المباحث بخطف طفل يبلغ 5سنوات من أمام منزله بأكتوبر، وقيل شخص مجهول بطلب لديه مالية مقابل إعادة الطفل لأسرته.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء خالد شلبى نائب مدير مباحث الجيزة، والعميد محيى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والرائد محمد مسعد معاون المباحث، وتبين أن خاطف الطفل بائع ورد، يدعى "شعبان م" 28سنة، كان على علاقة جنسية بزوجة الطبيب، وكان يتردد عليها فى المنزل بعد أن تعرفت عليه، أثناء شراء الورد.

وكشفت التحريات أن زوجة الأب حرضت المتهم على خطف الطفل، وطلبت منه تحديد 5 ملايين جنيه، مقابل إطلاق سراح الطفل، تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.
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