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بدانة النساء عند حدوث الحمل قد تؤدى لوفاة المولود مبكرا

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بدانة النساء عند حدوث الحمل قد تؤدى لوفاة المولود مبكرا بدانة النساء عند حدوث الحمل قد تؤدى لوفاة المولود مبكرا
قال باحثون أمريكيون، إن المرأة التى تعانى من السمنة عند بداية الحمل تزيد لديها فرص وفاة مولودها قبل إتمام عامه الأول.

وأكد الباحثون من جامعة بيتسبرج، أن إنقاص الوزن قبل حدوث الحمل إلى جانب اكتساب وزن معقول أثناء فترة الحمل، يقللان كثيرا من خطر وفاة المولود فى مرحلة الرضاعة وقبل أن يتم عامه الأول.

وأشار الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن هذه النتائج تسلط الضوء على الحاجة إلى نهج شامل لخفض معدلات السمنة بين النساء فى سن الإنجاب، مؤكدين ضرورة متابعة الوزن قبل حدوث الحمل وخلاله.
>وأوضحوا أن واحدة من كل ثلاثة نساء تبدأ حملها بوزن غير صحى، فضلا عن اكتساب نسبة كبيرة من الحوامل إما لوزن زائد عن اللازم أو أقل من المطلوب خلال فترة الحمل.

وحلل الباحثون سجلات لأكثر من 2 ,1 مليون مولود فى بنسلفانيا فى الفترة من 2003 وحتى 2011، توفى منهم خمسة آلاف و530 طفلا قبل إتمام عامهم الأول، وتم تصنيف الأمهات بناء على أوزانهن قبل حدوث الحمل والوزن الذى اكتسبوه خلاله.

ووجد الباحثون أن اكتساب أكثر أو أقل بكثير من الوزن الموصى به أثناء الحمل زاد من خطر وفاة المولود مبكرا، غير أنه حتى النساء اللاتى اكتسبن وزنا مثاليا أثناء الحمل لكنهن كن بدينات عند حدوثه، زادت لديهن مشكلة وفاة المولود قبل إتمام عامه الأول بمقدار الضعف تقريبا مقارنة بمن تمتعن بوزن مثالى عند حدوث الحمل.

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مصر 365