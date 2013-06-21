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فرنسا وإسبانيا تتحركان ضد جوجل بسبب سياسة الخصوصية

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فرنسا وإسبانيا تتحركان ضد جوجل بسبب سياسة الخصوصية فرنسا وإسبانيا تتحركان ضد جوجل بسبب سياسة الخصوصية

كتب : رويترز منذ 59 دقيقة

قادت فرنسا وإسبانيا جهدا على مستوى أوروبا، اليوم، لحمل شركة الإنترنت الأمريكية العملاقة جوجل على تغيير سياساتها بشأن جمع بيانات المستخدمين.

ويكتسب التوقيت حساسية بالنسبة لجوجل وسط الأنباء عن أن وكالة الأمن القومي الأمريكية جمعت سرا بموجب برنامج بريزم للمراقبة بيانات مستخدمين من تسع شركات أمريكية منها جوجل لتعقب تحركات الناس واتصالاتهم.

وقالت وكالة حماية البيانات في فرنسا (سي.ان.اي.ال)، إن جوجل انتهكت القانون الفرنسي وأمهلتها ثلاثة أشهر لتغيير سياسات الخصوصية لديها وإلا تعرضت لغرامة تصل إلى 150 ألف يورو (200 ألف دولار).

وأبلغت وكالة حماية البيانات في إسبانيا (ايه.اي.بي.دي) جوجل، أنها ستغرم ما بين 40 ألف يورو إلى 300 ألف يورو عن كل انتهاك من خمس انتهاكات للقانون منها عدم الوضوح بشأن ما تفعله بالبيانات وأنها ربما تعالج كمية "غير متناسبة" من البيانات وتبقي عليها لفترة "غير محددة وغير مبررة".

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