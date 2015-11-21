مصرع 21 شخصا وفقدان شخص فى حريق بأحد مناجم الفحم بالصين

>لقى21 شخصا مصرعهم إثر حريق اندلع فى وقت متأخر من الليل فى أحد مناجم الفحم خلف شخصا آخر فى عداد المفقودين فى مقاطعة هيلونغجيانج شمال شرق الصين، حسبما أفادت السلطات.

قالت وكالة شينخوا الرسمية اليوم السبت إنه تمت السيطرة على الحريق الذين اندلع فى منجم شينغهوا فى مدينة جيشى، وتم استخراج 21 جثة من المنجم الذى تملكه مجموعة هيلونغجيانغ لونغماى القابضة للتعدين وأكدت هيئة سلامة العمل فى المقاطعة حصيلة القتلى اليوم السبت.

وقال أحد العاملين فى سلامة العمل والذى أفصح عن اسم عائلته فقط، شينغ، إن عمال الإنقاذ يبحثون عن الشخص المفقود، تقول شينخوا إن 38 من عمال المناجم كانوا يعملون تحت الأرض عندما اشتعلت النار فى أحد أجزاء المنجم فى وقت متأخر مساء الجمعة وأن 16 شخصا خرجوا سالمين، ولم تذكر شينخوا سبب الحريق.

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