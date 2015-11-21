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أخبار ليبيا اليوم.. داعش يرصد 20 مليون دينار لاغتيال حفتر

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أخبار ليبيا اليوم.. داعش يرصد 20 مليون دينار لاغتيال حفتر أخبار ليبيا اليوم.. داعش يرصد 20 مليون دينار لاغتيال حفتر
ركزت أخبار ليبيا اليوم، على ما أعلنه تنظيم داعش من رصد مكافأة 20 مليون دينار لاغتيال الفريق خليفة حفتر، فيما تناولت أخبار ليبيا زيارة فائز السراج لتونس.

وأعلنت عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى ولاية درنة الليبية اليوم، عن مكافأة مالية قدرها 20 مليون دينار ليبى لاغتيال الفريق خليفة حفتر قائد القوات المسلحة الليبية.


>ورصدت عناصر تنظيم داعش الإرهابى مكافآت مالية أخرى لاغتيال القيادات المساعدة للفريق خليفة حفتر، وحددت 10 ملايين دينار ليبى لمن يغتال اللواء صقر الجروشى قائد سلاح الجو الليبى، والعقيد فرج البرعصى قائد المنطقة الدفاعية بالجبل الأخضر، كما حددت 5 ملايين دينار لمن يغتال العقيد ونيس بوخمادة قائد قوات الصاعقة، والرائد محمد الحجازى المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية .

فيما اهتمت أخبار ليبيا اليوم بما صرحت به مصادر إعلامية حول زيارة المرشح لرئاسة حكومة التوافق الوطنى الليبية محمد فائز السرّاج إلى تونس مطلع الأسبوع المقبل، فى إطار زيارة لإجراء مشاورات ثنائية مع عدد من المسئولين التونسيين.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم، ما تردد حول نية السراج تشكيل حكومة منفى ليبية فى تونس، حيث من المتوقع أن يكون هذا الملف أحد أبرز محاور لقاءاته المرتقبة مع المسئولين التونسيين.

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مصر 365