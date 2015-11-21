"الزراعة" تستقبل 5 آلاف عجل بمحاجرها للذبيح الفورى من أوروجواى

قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استقبلت 5000 رأس من العجول الحية للذبيح الفورى تطرح بالأسواق والمجمعات قادمة من أوروجواى، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية المصرية، بالإضافة إلى وجود عدد من اللجان البيطرية التابعة للهيئة لعدد من الدول التى يتم الاستيراد منها للإشراف والمتابعة وفحص عدد من شحنات الحيوانات الحية، التى تصل قريبا منها للذبيح الفورى وأخرى للتربية.

وأكد جاد المولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن محاجر الهيئة تستقبل أيضا خلال أيام 4000 رأس من الجمال قادمة من إثيوبيا و2500 أخرى من السودان تطرح بالأسواق، مشيرا إلى أن جميع الحيوانات الحية المستوردة تخضع لجميع للإجراءات البيطرية المعتادة ومنها سحب عينات، للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى، طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية، مشيرا إلى أن اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" لاستيراد الحيوانات الحية تشرف على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ.

الزراعة: طرح 33 ألف رأس ماشية و27 ألف طن لحوم بالأسواق لمواجهة غلاء الأسعار