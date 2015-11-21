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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد الأكمنة والتمركزات الأمنية بطنطا

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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد الأكمنة والتمركزات الأمنية بطنطا بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد الأكمنة والتمركزات الأمنية بطنطا
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح السيد، مدير أمن الغربية، الأكمنة والتمركزات والأقوال الأمنية بمدينة طنطا، للوقوف على مدى جاهزيتها والتصدى لأية تداعيات أمنية، وذلك فى زيارة مفاجأة للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها، للتعامل مع أى ظروف طارئة، فى ظل المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد.

وجه مدير أمن الغربية بشدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على الأكمنة وارتداء السدارى الواقية، حفاظًا على حياة القوات، كما وجه بتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، فى ظل الظروف الأمنية الراهنة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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