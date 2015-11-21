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حظك اليوم برج الميزان الأحد 22/11/2015

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 22/11/2015 حظك اليوم برج الميزان الأحد 22/11/2015

لبرج الميزان:

مهنياً: حاول الاسترخاء والتركيز فقد تنتابك الحيرة اليوم فى اتخاذ بعض القرارات اللازمة فى مجالك المهنى.

عاطفياً: لاستقرار العلاقة العاطفية، اعلم أن الصراحة هى الطريق الأمثل، فاحرص دوماً على مصارحة الحبيب بكل ما يزعجك منه ومن العلاقة.

صحياً: قد تشعر اليوم بالآلام الشديدة التى تشعرك بالانزعاج وذلك بسبب المجهود الشاق الذى قمت به اليوم.

توقعات علماء الفلك:

عليك الانتباه إلى الى اى قرار تتخذه فى الفترة القادمة فى مجال العمل لأنه حتما سيؤثر على حالتك المادية إذا جازفت فيه، حاول الانعزال قليلاً عن الاخرين للوصول إلى حل احدى المشكلات الخاصة بحياتك الشخصية.

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مصر 365

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