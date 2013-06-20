محافظ الغربية الجديد: حرصت على ألا تراق الدماء عند دخولى المحافظة

قال الدكتور أحمد البيلى محافظ الغربية الجديد، إنه حرص على دخول مبنى المحافظة فى صدام، خوفاً من أن تراق الدماء، مشيرا أنه غير غاضب من الاحتجاجات التى خرجت ضده ً لأن الأزمة المصطنعة التى بينه وبين أهالى محافظة الغربية أزمة ثقة.

وأضاف البيلى خلال لقائه بالإعلامى شريف عامر، أنه يعلم جيداً احتياجات المحافظة، مشيراً أنه سيسعى جاهدا إلى وضع حلول للمشكلات التى تعانى منها المحافظة.

وأشار أنه سعيد جداً بزيارة جميع الممثلين من التيارات والأطياف المختلفة بالمحافظة له، موضحاً أنه سيسعى وبجانبه جميع الوطنين إلى العبور بمصر من تلك الأزمة.