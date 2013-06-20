العاملون بالسياحة يعترضون على الإنفلات الأمني أمام مديرية امن اسوان

نظم العشرات من العاملين بقطاع السياحة واصحاب الشركات السياحية والمرشدين السياحيين وقفة احتجاجية امام مديرية امن اسوان للمطالبة بعودة الامن ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات تندد بتقاعس الامن وتطالب بعودة الامن بفاعلية من اجل استقرار البلاد وعودة السياحة الى معدلاتها الطبيعية.

وقال عبد الناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين باسوان ان قطاع السياحة هو الخاسر الاكبر من الانفلات الامنى وان الامن لا يقوم بدوره فالسياح يتعرضون كل يوم للعنف والسرقات على كورنيش النيل وداخل الاماكن الاثرية والمرشدون المرافقون لهم تعرضوا اكثرمن مرة للضرب والشرطة تتفرج ولا تتدخل كل ذلك ادى الى تراجع معدلات السياحة والى قيام بعض شركات السياحة العالمية برفع الاقصر واسوان من برامجها.

واضاف اشرف مختار عضو مجلس ادارة غرفة المنشات السياحية باسوان انه سبق وان عقدنا اكثر من اجتماع مع القيادات الامنية باسوان وقدمنا مقترحاتنا ومطالبنا لهم وكل مرة يتم تقديم وعود لنا بتوفير الامن والحماية ولكن للاسف هذه الوعود لا تنفذ على ارض الواقع ولذا نحن الان نوجه رسالة ونداء اخير انقذوا صناعة السياحة من الدمار وانقذوا الاف الاسر من الضياع.