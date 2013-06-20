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ايناس عبد الدايم تعزف على الفلوت غدا باعتصام المثقفين

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ايناس عبد الدايم تعزف على الفلوت غدا باعتصام المثقفين ايناس عبد الدايم تعزف على الفلوت غدا باعتصام المثقفين

تشارك غدا الجمعه د.ايناس عبد الدايم رئيس دار الاوبرا السابقة فى الحفل الفنى المقام على مسرح الثورة أمام وزارة الثقافة، وتقدم د.ايناس على الة الفلوت مجموعه من اشهر المقطوعات الموسيقيه .وذلك  بمناسبة اليوم العالمى للموسيقى، والذى يوافق 21 يونيه من كل عام.

 ويشارك في الحفل ايضا  نخبة من فنانى الأوبرا منهم الدكتورة منال محيى الدين “هارب”، نسمة عبد العزيز”ماريمبا”، الفنان ماجد سرور”عازف القانون”، والمطربة رحاب مطاوع.

ويتضمن الحفل أيضا فقرات فنية من فرقة الموسيقى العربية بالأوبرا، كما يشارك فيه فنانو مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية (موسيقى وغناء)، وباليه “زوربا” لفرقة باليه أوبرا القاهرة والراقص الأول هانى حسن.
> يذكر ان مسرح الثورة اقيم بالتزامن مع بدء اعتصام المثقفين والفنانين للمطالبية باقالة وزير الثقافة .

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