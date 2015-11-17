تفاصيل حادث «الطائرة الروسية» تهوى بالبورصة وتخسر 1.18 مليار جنيه

تراجع أداء البورصة المصرية بشكل ملحوظ بنهاية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وهوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء، بدعم من مبيعات المستثمرين العرب، والذين كثفوا مبيعاتهم في النصف الثاني من الجلسة، عقب الإعلان عن أسباب حادث الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء، بسبب عمل إرهابي.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 4.65 مليارت جنيه.

وتخلى المؤشر العام للبورصة «EGX30» عن مكاسبه الصباحية وتراجع بنهاية التعاملات بنسبة 1.13 %، وأغلق عند مستوى 6407 نقطة، بعدما ارتفع بمرور الدقائق الأولى لمستوى 6574 نقطة، مقابل مستوى 7078 نقطة بداية الجلسة.

كما تراجع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشطة 50 شركة مقيدة بالسوق، من حيث قيمة التداول بنسبة 0.02%، وهبط لمستوى 1095 نقطة.

وفي السياق ذاته، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 1.42%، وهبط لمستوى 345 نقطة، فيما تراجع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.80% وهبط لمستوى 754 نقاط.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الروسية «إف أس بى» ألكسندر بورتنيكوف أعلن، اليوم الثلاثاء، أن عملًا إرهابيًا تسبب في تحطم طائرة الإيرباص التابعة لشركة «متروجيت» في سيناء وأسفرت عن مقتل 224 في 31 أكتوبر الماضي.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads