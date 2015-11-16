وقفة بالشموع أمام السفارة الفرنسية بالقاهرة لإدانة الهجمات الإرهابية

نظمت حركة "مصريات مع التغيير" وقفة بالشموع أمام مقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، مساء اليوم الاثنين، احتجاجا على الحادث الإرهابى الذى ضرب العاصمة الفرنسية باريس مساء الجمعة الماضية، والتى راح ضحيتها أكثر من ١٢٧ شخصا .

ورفع المشاركون فى الوقفة العديد من اللافتات المنددة للحادث، وشارك فى الوقفة الفنانة عزة بلبع، ونور الهدى زكى، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، مؤسس حركة "مصريات مع التغيير"، وكريمة الحفناوى.

ومن جانبها، قالت نور الهدى زكى، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، مؤسس حركة "مصريات مع التغيير"، إن وقفتهم اليوم لإدانة الهجمات الإرهابية فى باريس، وتوجيه رسالة للعالم أن الإرهاب لا وطن له، وأننا نتضامن مع الشعوب التى تعانى من الإرهاب.