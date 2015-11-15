أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ارتفاع ضحايا تصادم 3 سيارات بالطريق الغربى فى قنا إلى 4 قتلى و 14 مصابا

Google+ Print
ارتفاع ضحايا تصادم 3 سيارات بالطريق الغربى فى قنا إلى 4 قتلى و 14 مصابا ارتفاع ضحايا تصادم 3 سيارات بالطريق الغربى فى قنا إلى 4 قتلى و 14 مصابا
ارتفعت أعداد الضحايا والمصابين فى حادث تصادم 3 سيارات "سيارتين ملاكى بآخرى ميكروباص" بطريق قنا القاهرة الصحراوى الغربى أمام قرية المحروسة التابعة لمركز قنا بطريق دير مار جرجس، إلى 14 مصابًا.

وكان مرفق الإسعاف بقنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرافق، تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم لثلاث سيارات اثنين ملاكى وأخرى ميكروباص بطريق قنا القاهرة الصحراوى الغربى أمام قرية المحروسة التابعة لمركز قنا بطريق دير مار جرجس، حيث قام المرفق بالدفع بـ7 سيارات للإسعاف لنقل الضحايا والمصابين.

وأفاد مصدر بالمرفق، أن عدد الضحايا الذين تم نقلهم حتى كتابة هذه السطور لمستشفى قنا العام وصل إلى 4 ضحايا و14 مصابًا، لافتا إلى أن هناك آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة.


>- مصرع 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين فى تصادم سيارتين بقنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365