ارتفاع ضحايا تصادم 3 سيارات بالطريق الغربى فى قنا إلى 4 قتلى و 14 مصابا

ارتفعت أعداد الضحايا والمصابين فى حادث تصادم 3 سيارات "سيارتين ملاكى بآخرى ميكروباص" بطريق قنا القاهرة الصحراوى الغربى أمام قرية المحروسة التابعة لمركز قنا بطريق دير مار جرجس، إلى 14 مصابًا.

وكان مرفق الإسعاف بقنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرافق، تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم لثلاث سيارات اثنين ملاكى وأخرى ميكروباص بطريق قنا القاهرة الصحراوى الغربى أمام قرية المحروسة التابعة لمركز قنا بطريق دير مار جرجس، حيث قام المرفق بالدفع بـ7 سيارات للإسعاف لنقل الضحايا والمصابين.

وأفاد مصدر بالمرفق، أن عدد الضحايا الذين تم نقلهم حتى كتابة هذه السطور لمستشفى قنا العام وصل إلى 4 ضحايا و14 مصابًا، لافتا إلى أن هناك آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة.

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