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المحامى المعتدى عليه بمحكمة شبرا: اعتذار مدير الأمن أعاد حقنا الأدبى

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المحامى المعتدى عليه بمحكمة شبرا: اعتذار مدير الأمن أعاد حقنا الأدبى المحامى المعتدى عليه بمحكمة شبرا: اعتذار مدير الأمن أعاد حقنا الأدبى
قال عمرو مصطفى المحامى المعتدى عليه من قبل ضابط و5 مجندين بحرس محكمة شبرا الخيمة، إن اعتذار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية له وزملائه من المحامين فى واقعة الاعتداء أعاد له كرامته، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن القضية المرفوعة ضد الضابط والمجندين وأنه سيترك الأمر للقضاء.

وأكد "عمرو" لـ"اليوم السابع"، أن التصالح واعتذار مدير الأمن هو بمثابة حق أدبى له ولجموع المحامين، قائلا: "أنا هكمل فى الشق الجنائي.. أنا اتضربت وحاجبى اتفتح"، ووجه عمرو الشكر لمدير الأمن لموقفه واتخاذه قرارًا بنقل الضابط نصر الدين محمد حسن والـ5 مجندين من المحكمة.
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