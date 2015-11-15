مضاعفات متوقعة بعد استئصال البروستاتا

أسباب استئصال البروستاتا الكلى

مضاعفات متوقعة بعد جراحة استئصال البروستاتا الكلى

استئصال البروستاتا الكلى إجراء جراحى، يخضع له الرجال نتيجة الإصابة بمرض سرطان البروستاتا، بالطبع يتعرض الرجال لبعض المضاعفات جراء الخضوع لجراحة استئصال البروستاتا.>وترجع أسباب جراحة استئصال البروستاتا الكلى، تبعا لرأى حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، إلى الإصابة بسرطان البروستاتا، والذى يتطلب فى أغلب الأحيان التدخل الجراحى لتفتيت غدة البروستاتا بالورم السرطانى واستئصالها كليا.>وعن أهم المضاعفات المتوقعة لجراحة استئصال البروستاتا الكلى، يقول حامد إن جراحة استئصال البروستاتا تعرض المريض لعدد من المضاعفات، ولكن أغلبها مؤقتة ولفترات قصيرة بعد استئصال البروستاتا وأهمها:

- الإصابة بالسلس البولى المؤقت.

- اختلال بسيط بالقدرة الجنسية، يمكن أن يتحسن بعد فترة من استئصال البروستاتا.

- ضيق الإحليل نسبيا.

- أحيانا وفى حالات قليلة يحدث "سلس مؤقت" فى البراز نتيجة طبيعة الجراحة والتقنية المتبعة فيها.

- بعد الجراحة بفترة يمكن أن تتم العملية الجنسية بصورة طبيعية، ولكنها لا يصحبها قذفا للسائل المنوى، وهو ما يشكل أزمة نفسية للرجل، وقد يدفعه لرفض العلاقة الجنسية نتيجة لاستهجانه ذلك الأمر.