المرور يضبط سيارة تسير عكس الاتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى

ألقى رجال المرور القبض على أحد قائدى السيارات بسبب سيره عكس الاتجاه أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، مما تسبب فى إيقاف حركة المرور.

كان العقيد مصطفى قنديل، رئيس قطاع الطرق الشمالية بالجيزة، تلقى بلاغا بتوقف حركة المرور أعلى طريق الإسكندرية الصحرواى، وانتقل ضباط الإدارة إلى مكان الواقعة وتبين قيام سائق سيارة نقل ثقيل بالسير عكس الاتجاه بالطريق وتم تحرير مخالفة واقتياده إلى القسم لتحرير محضر بالواقعة وتم تسيير حركة المرور أمام السيارات.

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