محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعدادات للإتتخابات البرلمانية

عقد الدكتور مهندس أسامة حمدي عبد الواحد ، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الأحد ، اجتماعاً لمتابعة استعدادات الانتخابات البرلمانية وتجهيزات وتأمين المقرات الانتخابية، بحضور اللواء حسين الطاهر، السكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف بيان صادر عن المحافظة منذ قليل، أنه تم استعراض خطط التأمين الثابتة والمتحركة والاحتياطية لتأمين العملية الانتخابية على مستوى المحافظة والتدخل السريع حال طلبها ، وتعقيم جميع المقرات الانتخابية من الداخل والخارج أمنياً والقيام بتفتيش مراكز الانتخابات بواسطة عناصر الحماية المدنية ، مع تواجد صناديق الاقتراع والستائر بالمقرات الانتخابية قبل بدء العملية الانتخابية بـــ 24 ساعة ، وعمل الحزام الأمني اللازم وفق الخطط الأمنية الموضوعة ، وقيام عناصر المرور بتسيير الحركة المرورية أمام المقرات الانتخابية ، مع تواجد سيارات الحماية المدنية ومرفق الإسعاف ، واستعدادات قطاع الشئون الصحية بالمحافظة .

وأكد الدكتور أسامة حمدي ، محافظ كفر الشيخ ، على توفير الأفراد المعاونة بجميع المقرات الانتخابية ، مع تواجد عنصر نسائي في كافة اللجان النسائية، مع التأكد على توفير سرادقات أمام كل مقر إنتخابى لحماية المواطنين من العوامل المناخية ، وتوفير وسيلة اتصال بكل مقر إنتخابى ، مع وجود أماكن أمنة لتجميع القوات قبل وبعد العملية الانتخابية ، وتوفير خط ربط بالفيديو كونفرانس للربط بين المدارس والمحافظة بالصوت والصورة للإبلاغ عن أي متغير في حينه.

وشدد محافظ كفر الشيخ ، على ضرورة الالتزام الكامل بالحيادية وعدم التمييز أو التفضيل المادي أو المعنوي تجاه أي من المرشحين وتجنيب المؤسسات الحكومية استخدام اى من أساليب الدعاية الانتخابية مؤكداً أن دور المحافظة حيادي تام ومهمتنا توفير الدعم اللوجستي للعملية الانتخابية لتتم على أكمل وجه وتسهيل عمل اللجان وإدلاء الناخبين بأصواتهم.

وجه محافظ كفر الشيخ ، لوكلاء وزارتي التربية والتعليم ،والشباب والرياضة بالتنسيق مع رؤساء المدن بالتأكد من جاهزية المقار الانتخابية من خلال سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقرات الانتخابية ، مع اختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان تسهيلا على كبار السن والمعاقين واستعمال الأثاث المدرسي لتسهيل انتظار الناخبين، مع توفير عدد 4 كشاف شحن أو مولد كهرباء بكل مقر انتخابي ويتم التنسيق مع الوحدة المحلية والأوقاف للاستعانة بمولدات المساجد المجاورة للمقار الانتخابية.

كما وجه محافظ كفر الشيخ ، لرؤساء المراكز والمدن بتجهيز مظلات ومقاعد لانتظار الناخبين وكبار السن ، مع توفير عدد 3 مولدات كهربية بكل مجلس مدينة احتياطي لأي طارئ ، وضرورة توفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي بالتنسيق مع الشئون الصحية ، مع وضع التسهيلات الأزمة لانتقالات القضاة إلى مقار لجانهم من خلال توفير سيارات لنقلهم ، وتكليف عدد 2 موظف من العاملين بالوحدات المحلية ليقوم بدور المتابعة المستمرة للجان والإبلاغ عن أي أحداث غير عادية بالمقار الانتخابية .

وطالب المحافظ مدير عام الكهرباء بتوفير مولدات كهربائية بكل مركز عام انتخابي ، مع تواجد جميع الفنيين الكهربائيين من قبل الكهرباء بجوار المقار الانتخابية بمختلف القرى، إلى جانب رصد جميع المخالفات التي تصدر عن أي مرشح دون تمييز والعمل الفوري على إزالة المخالفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بالمخالفات، إضافة إلى التأكد من صلاحية جميع المقرات العامة، التي تم التوافق عليها مع الجهات الأمنية ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية.

وأكد محافظ كفر الشيخ ضرورة جاهزية جميع مراكز الاقتراع من حيث "النظافة – العبارات المسيئة – حرم الدعاية الانتخابية – وسائل الإطفاء – المولدات – الإعاشة لقوات التأمين – خطة الإسعاف – المظلات"، مشددًا على عدم استخدام المساجد والشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى انه تم متابعة انتخابات المرحلة الأولى ورصد السلبيات التي تحدث للعمل على تجنبها في المحافظة، مؤكدًا على حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، إضافة إلى حظر استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية وحظر استخدام العنف أو التهديد أو استخدام المباني أو المنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وشدد المحافظ، على عدم استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة في الدعاية الانتخابية.

وأكد أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ على ضرورة الحفاظ على مكانة محافظة كفر الشيخ ، والتي تتصدر دائما المركز الأول في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها بداية من إعلان موعد الانتخابات، وحتى إعلان النتيجة مؤكدًا على حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات، التي تضمن نجاح العملية الانتخابية ، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لأهالي كفر الشيخ.

يذكر أن الانتخابات ستجري بمحافظة كفر الشيخ في المرحلة الثانية.