أتوبيس لنقل طالبات المدينة الجامعية لداخل جامعة القناة مجانًا

قررت جامعة قناة السويس تسيير أتوبيس بصورة دورية لنقل الطالبات المدينة إلى الجامعة الجديدة بصورة مستمرة وذلك بتكليف من الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة.

وقال الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن هذا يأتى تيسيرًا على الطالبات للحد من مشكلة التاكسيات والمواصلات وحفاظًا عليهن من إخطار الطريق.

جدير بالذكر أن المدينة الجامعية تقع على الطريق الدائرى بالإسماعيلية والذى تقع فيه جامعة قناة السويس وكلياتها المختلفة وتبعد حوالى 3 كيلو مترات من مدخل الحرم الجامعى.

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