أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سامح عاشور: مصممون على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على محامى شبرا

Google+ Print
سامح عاشور: مصممون على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على محامى شبرا سامح عاشور: مصممون على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على محامى شبرا
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إنهم مصممين على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المعتدين على 4 محامين داخل قاعة محكمة شبرا الخيمة.

وشدد سامح عاشور نقيب المحامين لـ"اليوم السابع"، على أنهم سيتخذون جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة الضابط المسئول عن الواقعة.

وكان مصدر قضائى بمحكمة شبرا الخيمة أكد، أن واقعة تعدى مجندين على 4 محامين داخل قاعة المحكمة اليوم، بدأت عندما تدخلوا للدفاع عن مواطن تعدى عليه المجندون لمحاولته التحدث مع قريبة المتهم، وأن المحامين أصيبوا بجروح قطعية وكدمات بالوجه والرقبة قبل نقلهم للمستشفى.

بالصور.. تفاصيل اعتداء حرس محكمة شبرا الخيمة على 4 محامين.. المحامون يدخلون فى اعتصام مفتوح.. والنيابة تحقق فى الواقعة.. والمجنى عليهم: "مش أول مرة نتعرض للاعتداء".. ومحاولات لإنهاء الأزمة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365