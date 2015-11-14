سامح عاشور: مصممون على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على محامى شبرا

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إنهم مصممين على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المعتدين على 4 محامين داخل قاعة محكمة شبرا الخيمة.

وشدد سامح عاشور نقيب المحامين لـ"اليوم السابع"، على أنهم سيتخذون جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة الضابط المسئول عن الواقعة.

وكان مصدر قضائى بمحكمة شبرا الخيمة أكد، أن واقعة تعدى مجندين على 4 محامين داخل قاعة المحكمة اليوم، بدأت عندما تدخلوا للدفاع عن مواطن تعدى عليه المجندون لمحاولته التحدث مع قريبة المتهم، وأن المحامين أصيبوا بجروح قطعية وكدمات بالوجه والرقبة قبل نقلهم للمستشفى.

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