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المحامون المعتصمون بـ"شبرا الخيمة": رفضنا اعتذار الداخلية ولن نفض اعتصامنا

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المحامون المعتصمون بـ"شبرا الخيمة": رفضنا اعتذار الداخلية ولن نفض اعتصامنا المحامون المعتصمون بـ"شبرا الخيمة": رفضنا اعتذار الداخلية ولن نفض اعتصامنا
أكد عدد من المحامين المعتصمين بمحكمة شبرا الخيمة بسبب اعتداء حرس المحكمة على 4 من زملائهم بالضرب بالعصا رفضهم محاولات الصلح التى عرضت عليهم قيادات أمن القليوبية من أجل إنهاء الاعتصام.

وقال المحامى عمرو مصطفى نعمانى والذى أصيب بجرح قطعى فى الحاجب الأيسر خلال الواقعة أن المحامين رفضوا اعتذار قيادات أمن القليوبية الذين جاءوا لإنهاء الأزمة وفض الاعتصام مضيفًا :"متمسكين بحقنا القانونى ومعاقبة الضابط والمجندين الخمسة".

وأكد "نعمانى" لـ"اليوم السابع" أن زميله المحامى وليد سمير درويش شاهد مجموعة من الحرس الموجود أمام قاعة 6 بالطابق الأول علوى بالمحكمة كانت بتضرب أحد المواطنين و"ماسكين دماغه بيضربوها فى الحائط" وعندما تدخل زميله وقال لهم "حرام عليكم" بدا الحرس فى التعدى على المحامى وعندما تدخل زملاء المحامى "فوجئنا بأن ضابط من الحرس أمرهم بالضرب".

وأشار النعمانى إلى أن الضابط الذى تعدى عليهم هو النقيب "نصر الدين محمد حسن" من قسم ثان شبرا الخيمة والمجندين هم "خالد جمعة" و"كمال عبد الصادق" و"أبانوب منصور" و"عماد عصام" و"وليد رجب".

وكان اللواء عصام بدير حكمدار أمن القليوبية واللواء فرحات محمد نائب المدير لقطاع الجنوب والعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبر الخيمة ومحمود يوسف نقيب المحامين بالمحافظة قاموا بالذهاب إلى محكمة شبرا الخيمة لمحاولة حل أزمة المحامين المعتصمين بالمحكمة احتجاجًا على اعتداء مجندين شرطة على زملائهم بالعصا لكن باءت محاولتهم بالفشل.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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