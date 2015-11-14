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فوائد المتابعة الطبية للحامل أهمها تجنب تسمم الحمل

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فوائد المتابعة الطبية للحامل أهمها تجنب تسمم الحمل فوائد المتابعة الطبية للحامل أهمها تجنب تسمم الحمل
المتابعة الطبية للمرأة أثناء فترة الحمل أحد العوامل التى تساهم فى تقليل فرص تعرضها لحدوث مضاعفات الحمل، مثل تسمم الحمل أو مشاكل الولادة المبكرة وهو ما يستوجب ضرورة الاهتمام بالمتابعة الدورية.

المتابعة الطبية للحامل


>وعن المتابعة الدورية للحوامل يقول دكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بالقصر العينى، تساهم المتابعة الطبية لحامل خلال فترة حملها فى منع حدوث مشاكل صحية للأم الحامل والجنين، نظرا لأن تفيد المتابعة الطبية فى اكتشاف المبكر لمضاعفات الحمل.

أهمية المتابعة الطبية لحامل


>وعن أهمية المتابعة الطبية للحامل استكمل د.عمرو قائلا، اهتمام الحامل بإجراء المتابعة الطبية خلال فترة الحمل يحميها من التعرض لمخاطر مضاعفات الحمل خاصة لو كانت الحامل تعانى من مشاكل صحية تؤثر على صحتها وصحة الجنين أو حامل لأول مرة.

وتابع د. عمرو قائلا "تفيد المتابعة الطبية الحامل فى معرفة التاريخ المرضى بالعائلة فيما يتعلق بالحمل وتقليل فرص تعرض الحامل لحدوثها".

وأضاف د. عمرو قائلا تساعد المتابعة الطبية للحامل فى اكتشاف مضاعفات الحمل فيما يتعلق بتسمم الحمل نظرا لقيام الطبيب بقياس ضغط الحامل بصفة دورية، وبالتالى تقل فرص تعرضها للإصابة بتسمم الحمل وكذلك قياس الوزن والسكر وفصيلة دم الحامل.

نصائح لحامل


>لذلك ينصح د. عمرو بضرورة اهتمام الحامل بالمتابعة الدورية أثناء فترة الحمل لتجنب تعرضها لمشاكل مضاعفات الحمل.

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