مرشحو "شبرا الخيمة أول" يتنافسون فى عقد المؤتمرات الانتخابية

شهدت دائرة قسم أول شبرا الخيمة، منافسة قوية بين مرشحى الدائرة فى عقد المؤتمرات الانتخابية، مساء أمس الجمعة، والتى استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

نظم الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، المرشح على المقعد الفردى رمز الشمس رقم ( 1 )، مسيرة حاشدة تضم العشرات من السيارات جابت شوارع الدائرة الرئيسية بمناطق ( شبرا البلد - أرض نوبار – المنشية الجديدة – الإسكان الصناعى – عزبة عثمان – بيجام – أرض المحلاوى – مدينة السعادة – كوبرى أحمد عرابى – دمنهور– مساكن الضباط – الفرنوانى – الشرقاوية )، وعقد المرشح المستقل " حسب الله "، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بمنطقة الشرقاوية وأبو المنجا والفرنوانى، وهذه المناطق تعانى من أزمة التلوث وتدهور فى الخدمات العامة، وحضر المؤتمر، الصحفى محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، وإيهاب الخولى عضو مجلس النواب بإمبابة، و معتز محمود عضو مجلس النواب بقنا.

وأكد حسب الله خلال كلمته بالمؤتمر، إنه سيسعى بكل ما أوتى له من قوة لتحقيق أحلام الغلابة والبسطاء، من خلال برلمان حقيقى يعبر عنهم ويتميز بالنزاهة والشفافية والصدق.

وأضاف الدكتور صلاح حسب الله، أنه سيسعى لإصلاح أحوال التعليم والصحة والطرق والكهرباء فى دائرته وتخفيف العبء عن كاهل الأسر .

كما عقد الدكتور نضال السعيد، دكتوراه فى الاقتصاد والعلوم السياسية واستشارى التنمية المستدامة، المرشح عن حزب مستقبل وطن، على المقعد الفردى رمز الكتاب ( رقم 11 ) مؤتمرا جماهيريا لعرض برنامجه الإنتخابى على أهالى شبرا الخيمة.

وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من أهالى شبرا الخيمة أول بكافة أطيافه ( نساء - رجال -شباب ) الذين أكدوا ثقتهم فى قدرته على طرح قضاياهم فى البرلمان المقبل، وحضر المؤتمر الجماهيرى نخبة من رجال التعليم والرياضة والثقافة والإعلام و مجموعة من محامين شبرا الخيمة على رأس الحضور محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن ومحمد العربى أمين عام الحزب بالقليوبية، ومحمود عبد الغنى رئيس قطاع غرب الدلتا، والكابتن معتمد جمال مدير المنتخب الوطنى للناشئين كابتن نادى الزمالك والكابتن عثمان غزال كابتن نادى الأهلى والعقيد على صقر رئيس مجلس إدارة نادى المنشية، حيث رحب الدكتور نضال السعيد بالحضور وبجموع شباب شبرا الخيمة ومحاميها وعمالها وموظفيها، مؤكدا على أهمية عامل الوقت والعمل فى رفعة شأن الوطن.

وقال الدكتور نضال السعيد : أنا من الدائرة أشعر بها وبكل مشاكلها عشت فيها وأعلم بما يعوق حل مشاكلها، ووعد أهالى شبرا الخيمة بحلها من خلال التواصل مع أبناء الدائرة، وأضاف نضال أنه لابد من وجود إرادة قوية للعمل على حل المشاكل من خلال مجلس النواب لان مصر تحتاج إلى مجلس تشريعى قوى، لا مركزية للمحليات وحل المشاكل بمعرفتها .

ومن جانبه، قدم محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن نبذة عن الحزب، وقال أن عدد الشباب المشاركين فى الحزب 150 ألف شاب، مشيرا إلى أن من معايير نجاح الحزب الاعتماد على الشباب المثقف الواعد، مؤكدا انه تم ترشيح 20 شاب من الحزب من الشخصيات العامة التى لها خبرة وتحب مصر أولا والانحياز الكامل للطبقة الفقيرة، وقام بتنظيم فقرات الحفل العقيد عباس محمد سكرتير جمعية الأنوار الخيرية و محمد عمر، مسئول حملة الدكتور نضال السعيد .

ونظم المهندس محمود عطية المرشح عن حزب الوفد، على المقعد الفردى رمز العلم ( رقم 6 ) مؤتمرا جماهيريا بمنطقة بيجام لشرح برنامجه الانتخابى ووجهة نظره فى البرلمان القادم، حيث تحدث عن أولى اهتماماته بتغير قانون المحليات وذلك للنهوض على أرض الواقع بمدينة شبرا الخيمة،مشيرًا إلى أن المحليات هى العامل الأساسى الأول للنهوض بشبرا الخيمة.

وأكد "عطية " خلال كلمته فى المؤتمر على أن مصطلح نائب الخدمات لا يسيء لشخص النائب ؛ لأنه من الواجب أن يعمل البرلمانى على تلبية مطالب أهالى دائرته سواء الفردية أو العامة، طبقا لما هو متاح وبما لا يخالف الضوابط القانونية أو اللوائح .

وأضاف مرشح الوفد محمود عطية، أنه وضع برنامجا انتخابيا قوياً يرتكز إلى محاور عدة أهمها توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وتحسين خدمات الدائرة من " التعليم - الصحة - الطرق - الكهرباء "، بالإضافة إلى الدور التشريعى المنوط به لأعضاء البرلمان وذلك لاستكمال خارطة الطريق، مشيرًا إلى أن النائب البرلمانى هو صوت البسطاء والفقراء لذا واجب عليه أن يسعى لإنصافهم بكل ما أوتى له من قوة بعد ما تعرضوا لظلم كبير طوال الأعوام الماضية .

وعقد اللواء صلاح الدين تهامى، والمرشح على المقعد الفردى رمز الفأس ورقم ( 14 )، لقاء جماهيرى حاشد بمنطقة شبرا البلد، واستعرض التهامى برنامجه الانتخابى على أهالى الدائرة، وحثهم على المشاركة فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، واختيار من يمثلهم، مؤكدا أن صوتهم أمانة، وأن شعاره هو محاربة الفقر، وتوفير فرص عمل للشباب، من خلال إقامة مشاريع، ومعالجة مشاكل الصحة والتعليم، وتعديل بعض المواد القانونية، وقال تهامى : أن البرلمان المقبل ونوابه سيكون عليهم مسئولية كبيرة تتطلب أن يحسن الناخب اختياراته، وألا يسير خلف من وصفهم بالمدعين وأصحاب المال السياسى.