صفحة على فيس بوك تنشر صورة توكيل من سوزان مبارك للمحامية تهانى الجبالى

فى إطار المعارك الانتخابية، نشرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تسمى صفحة "برلمان الشرفاء 2015" صورة وثيقة زعمت أنها توكيل رسمى من سوزان مبارك زوجة رئيس الجمهورية الأسبق للمحامية تهانى الجبالى مرشحة التحالف الجمهورى لإدارة قضاياها.

وزعمت الصفحة على "الفيسبوك"، أن الوثيقة تعود لتاريخ 7/5/2001، قبل تعينها من قبل سوزان مبارك مستشارة بالمحكمة الدستورية.

وكانت صحفة "برلمان الشرفاء" قد كشفت بالأسماء المرشحين التابعين للجماعات الإرهابية والسلفيين المتخفيين داخل الأحزاب المختلفة لخوض المرحلة الثانية من انتخابات برلمان 2015.

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