أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صفحة على فيس بوك تنشر صورة توكيل من سوزان مبارك للمحامية تهانى الجبالى

Google+ Print
فى إطار المعارك الانتخابية، نشرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تسمى صفحة "برلمان الشرفاء 2015" صورة وثيقة زعمت أنها توكيل رسمى من سوزان مبارك زوجة رئيس الجمهورية الأسبق للمحامية تهانى الجبالى مرشحة التحالف الجمهورى لإدارة قضاياها.

وزعمت الصفحة على "الفيسبوك"، أن الوثيقة تعود لتاريخ 7/5/2001، قبل تعينها من قبل سوزان مبارك مستشارة بالمحكمة الدستورية.

وكانت صحفة "برلمان الشرفاء" قد كشفت بالأسماء المرشحين التابعين للجماعات الإرهابية والسلفيين المتخفيين داخل الأحزاب المختلفة لخوض المرحلة الثانية من انتخابات برلمان 2015.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

- أيادى إيران فى البرلمان.. زوج ابنة علاء أبو العزايم يخوض الانتخابات عن حزب التحالف الجمهورى.. مصادر: عصام محيى الدين على قائمة تهانى الجبالى يتلقى دعما إيرانيا.. والأمن يرصد اختراق مجلس النواب
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365