بالصور.. السبسى يستنكر تفجيرات باريس.. ويصفها بـ"أعمال الشر"

أكد الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى، وقوف بلاده بجانب فرنسا حكومة وشعباً، فى حربها ضد الإرهاب، متقدماً بالتعازى لأسر ضحايا تفجيرات باريس.

واستنكر السبسى فى كلمة لها أمام قصر الإليزيه، الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها باريس، واصفاً إياها بـ"الأعمال البربرية والشر"، داعياً دول العالم لتوحيد الجهود فى مواجهة هذا الخطر، والرد الجماعى.

وأشار الرئيس التونسى إلى أن بلاده، تواجه ما تواجهه فرنسا من إرهاب، مثمناً التعاون الكبير بين الأجهزة الأمنية الفرنسية والتونسية، مؤكداً أن سيعزز التعاون فى هذا الشأن.

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