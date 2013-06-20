الخصائص المشتركة بين جميع الأمراض المزمنة لدى الأطفال

يقول الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، إن معظم الأمراض المزمنة لدى الأطفال تستغرق أمداً طويلاً لدرجة أنها قد تستمر معهم طوال فترة حياتهم.

ويوضح قائلاً يغلب على كثير من الأمراض المزمنة كثرة الأمراض وشدتها نسبة حدوث وانتشار الأمراض المزمنة الشائعة بين الأطفال ليست بالقليلة إذا ما وضعنا فى الاعتبار مجموع نسب الأمراض كلها مع بعض.

ويشير إلى أن يرتبط وجود الأمراض المزمنة لدى الأطفال بدرجة كبيرة من الخطورة نتيجة حدوث المضاعفات قد تؤدى إصابة الأطفال ببعض الأمراض المزمنة الحادة إلى ارتفاع نسبة حدوث وفاتهم.

ويؤكد على وجود هناك تكاليف باهظة تستلزمها حالات الأطفال المرضى لإجراء التحاليل والفحوصات وتكاليف العلاج المستمرة وكذلك تكاليف رعايتهم فى المؤسسات فى المؤسسات الطبية وتكاليف إجراء بعض العمليات.

ومن أهم الآثار السلبية التى تحدث للأطفال بسبب طول مدة إصابتهم بالأمراض المزمنة تؤكد نتائج البحوث والدراسات على أن طول مدة إصابة الأطفال بالأمراض المزمنة، ينتج عنه زيادة فى حده المشكلات والاضطرابات والمضاعفات الخاصة بكل مرض من الأمراض أيضاً تتسبب فى انخفاض مستوى التحصيل الدراسى ووجود الاضطرابات العصبية والنفسية والاجتماعية بالإضافة إلى أن هذه المضاعفات تزداد شدة وخطورة كلما كان الطفل فى سن صغيرة.