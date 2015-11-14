أعراض ارتفاع ضغط الدم.. أهمها الدوخة والصداع ونزيف الأنف

ارتفاع ضغط الدم إحدى المشاكل الصحية التى تتسبب فى ظهور بعض الأعراض المرضية على المصاب، مثل الصداع وغيرها من أعراض ارتفاع ضغط الدم عن المعدل الطبيعى. ارتفاع ضغط الدم

>وعن ارتفاع ضغط الدم، قال دكتور حسنى الفيومى استشارى الباطنة بمستشفى الطلبة بطب المنوفية، يتعرض الشخص لارتفاع مستوى ضغط الدم عن المعدل الطبيعى نتيجة إصابته بعدة أسباب لارتفاع ضغط الدم، ومنها عوامل الوراثة والانفعال والعصبية والإصابة ببعض الأمراض التى تتسبب فى ارتفاع مستوى ضغط الدم. أعراض ارتفاع ضغط الدم

>وعن علامات ارتفاع ضغط الدم استكمل د.حسنى قائلا "هناك بعض الأعراض التى تعطى مؤشرًا لارتفاع ضغط الدم عند الشخص"، ومنها الآتى:

>1)حدوث آلام شديدة بالرأس "الصداع" أحد أعراض ارتفاع ضغط الدم.

>2) الشعور بالدوار والدوخة.

>3)الشعور بالتوتر والعصبية من أعراض ارتفاع ضغط الدم.

>4)ضيق التنفس.

>5)نزيف الأنف إحدى علامات ارتفاع مستوى ضغط الدم.

>نصائح لمرضى الضغط

>لذلك نصح د.حسنى بضرورة الذهاب للطبيب المعالج فور شعور مريض الضغط العالى ببعض الأعراض السابق ذكرها، لتجنب تعرضه لمخاطر ارتفاع ضغط الدم.

شبكةعيونالإخبارية

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