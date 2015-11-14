ناج من مذبحة باريس: مسلح صرخ "هذا بسبب ما ألحقه هولاند بالمسلمين"

أخبار فرنسا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ناجيا من الهجوم الإرهابى على مسرح باتاكلان الفرنسى، قال إنه سمع أحد المسلحين الذين شنوا الهجوم يلوم الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند قبل فتح النار على الرهائن.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن شاهد العيان، أحد الرهائن الذين احتجزهم الإرهابيين داخل المسرح، إن واحدا من المسلحين صاح بالفرنسية: "هذا بسبب كل الضرر الذى ألحقه هولاند بالمسلمين فى جميع أنحا العالم".

وأشار الشاب إلى أنه كان داخل مسرح باتاكلان عندما بدأ الهجوم الإرهابى، مساء الجمعة، وإنه رأى مسلحين يقتحما القاعة وهم يلوحون بالأسلحة الآلية. وأضاف أن العديد من الحاضرون لم يدركوا فى البداية أنهم يتعرضون لهجوم إرهابى.

وشن إرهابيون سلسلة هجمات على 6 نقاط فى العاصمة الفرنسية باريس، مساء الجمعة، شملت إستاد فرنسا الدولى أثناء مباراة بين منتخبى فرنسا وألمانيا حيث فجر إنتحاريين أنفسهما خارج الإستاد بعدما لم يتمكنا من الدخول ووقعت هجمات أخرى على مطاعم ومسرح باتاكلان، مما أسفر عن مقتل نحو 150 شخص وإصابة العشرات.

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