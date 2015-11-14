أخبار عاجلة

الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
غدًا.. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي -
الملا يفتتح طريق أرض النهضة بالإسكندرية بعد تطويره بتكلفة 21 مليون -
الخولي: الضربة الأمريكية ضد سوريا تخرق القانون الدولي -
برلماني: أمريكا نصبت نفسها شرطي وقاضي للعالم دون تحقيق -
أبو العلا يلوم «جامعة الدول العربية» لصمتها على ما يحدث في سوريا -
وزير النقل: «استأذنت المواطنين في الشارع قبل زيادة تذكرة المترو» -
الإحصاء: بدء المرحلة الثانية من التعداد السكاني الإثنين المقبل -
التخطيط: 50 مليون جنيه «إضافية» للانتهاء من «التعداد السكاني» -
غرفة الحبوب: الأرز أصبح أرخص من البيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

على طريقة فيلم السادة الرجال.. بالصور.. متحول جنسياً ينجب طفلة

Google+ Print
على طريقة فيلم السادة الرجال الذى قامت ببطولته الفنانة معالى زايد والفنان محمود عبدالعزيز، والذى أجرت فيه الزوجة عملية تحول جنسى بسبب شعورها بالاضطهاد، تحولت كيدين كولمان "29 عاماً"، إلى رجل، حيث سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء على قصته بعد تحوله جنسياً واكتشاف أنه حامل فى الشهر الخامس، وأنجب طفلة أطلق عليها اسم "إيزابيلا".

وذكر موقع الصحيفة البريطانية أن كيدين كولمان "29 عاماً"، من سكان ولاية فلوريدا الأمريكية، كان يتناول هرمونات الذكورة ونمى شعر فى جسده واستأصل الثديين ثم عانى من بعض آلام الظهر بعدما توقف عن تناول هرمون الذكورة "التيستوستيرون" لسنوات.

وكانت الصدمة، بعدما ذهب كيدين إلى المستشفى بسبب آلام الظهر والانتفاخ، حيث أخبره الأطباء بأنه حامل فى الشهر الخامس، والجنين بنت.

ثم مرت الشهور وأنجب كيدين "إيزابيلا"، وكانت الأمور صعبة قليلاً بعد ذلك، حيث عانى من الاكتئاب بعد الولادة، قائلا: إن هناك بعض التعليقات "غير اللطيفة".

وكان كيدين قد تزوج من صديقه إيليا، لكن الزوجين هما الآن أفضل من أى وقت مضى بعدما بلغت "إيزابيلا" أكثر من سنتين من العمر ليصبح لهذه الطفلة أبوين وليس لديها أم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365