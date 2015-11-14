على طريقة فيلم السادة الرجال.. بالصور.. متحول جنسياً ينجب طفلة

على طريقة فيلم السادة الرجال الذى قامت ببطولته الفنانة معالى زايد والفنان محمود عبدالعزيز، والذى أجرت فيه الزوجة عملية تحول جنسى بسبب شعورها بالاضطهاد، تحولت كيدين كولمان "29 عاماً"، إلى رجل، حيث سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء على قصته بعد تحوله جنسياً واكتشاف أنه حامل فى الشهر الخامس، وأنجب طفلة أطلق عليها اسم "إيزابيلا".

وذكر موقع الصحيفة البريطانية أن كيدين كولمان "29 عاماً"، من سكان ولاية فلوريدا الأمريكية، كان يتناول هرمونات الذكورة ونمى شعر فى جسده واستأصل الثديين ثم عانى من بعض آلام الظهر بعدما توقف عن تناول هرمون الذكورة "التيستوستيرون" لسنوات.

وكانت الصدمة، بعدما ذهب كيدين إلى المستشفى بسبب آلام الظهر والانتفاخ، حيث أخبره الأطباء بأنه حامل فى الشهر الخامس، والجنين بنت.

ثم مرت الشهور وأنجب كيدين "إيزابيلا"، وكانت الأمور صعبة قليلاً بعد ذلك، حيث عانى من الاكتئاب بعد الولادة، قائلا: إن هناك بعض التعليقات "غير اللطيفة".

وكان كيدين قد تزوج من صديقه إيليا، لكن الزوجين هما الآن أفضل من أى وقت مضى بعدما بلغت "إيزابيلا" أكثر من سنتين من العمر ليصبح لهذه الطفلة أبوين وليس لديها أم.



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